شاهد لحظة اختطاف شاب في بين السرايات.. ووالدته تكشف الحقيقة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو حول قيام عدد من الأشخاص بمهاجمة شاب في أحد شوارع الجيزة وتقييده ثم دفعه داخل سيارة ملاكي، في واقعة اختطاف كشفت تفاصيلها فيما بعد الجهات الأمنية.



انتشر المقطع الذي رصدته إحدى الكاميرات في منطقة بين السرايات عن حادثة اختطاف شاب مصري داخل سيارة بواسطة أشخاص مجهولون اعترضوا طريقه ثم اجتمعوا عليه ودفعوه داخل السيارة.



وقد كشفت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم حقيقة اختطاف الشاب بالتحقيق في الواقعة حيث تم إلقاء القبض على المختطفين ليتبين فيما بعد أنهم موظفون في مصحة لعلاج الإدمان جاءوا لأخذ الشاب عنوة إلى المصحة بعد إبلاغ والدته.



أحضرت الجهات الأمنية والدة الشاب وقالت وهي مفطورة القلب بأن ابنها يعمل حدادًا لكنه مؤخرًا أصبح مدمن على المخدرات، ورغبتها في مساعدته هي التي دفعتها للاتصال بمصحة لعلاج الإدمان في منطقة كرداسة بالجيزة لإجباره على تلقي العلاج.



وأضاف البيان "بالانتقال للمصحة تبين وجود عدد من الحالات من بينهم نجل السيدة وتم ضبط المتهمين الحاصلين على دبلوم لإدارتهما المصحة دون ترخيص، وتبين أنهما الشخصان اللذان ظهرا بمقطع الفيديو المشار إليه، وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة".