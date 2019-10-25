بسبب زيارة الخطيب.. مرتضى منصور يفتح النار على الإعلام الرياضي

هاجم مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الإعلام الرياضي خاصة عقب نشر خبر بشأن شكر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لـ أشرف صبحي وزير الرياضة والقيادات الأمنية عقب زيارته في منزله.



وأكد منصور في تصريحات لبرنامج " الزمالك اليوم " أن أشرف صبحي وزير الرياضة قام بزيارة الخطيب في منزله من أجل حل أزمة تأجيل مباراة القمة فقط مشددا أن الزيارة تمت في المنزل نظرا لظروف الخطيب الصحية.



وأضاف رئيس نادي الزمالك أنه يتحدى قيام أي من قيادات الأمن بزيارة الخطيب في المنزل من أجل حل الأزمة حيث طالب قيادات الجهات الأمنية بضرورة حسم تلك المسألة وكشف حقيقة زيارة أي من القيادات للخطيب في منزله.



وتابع مرتضى منصور أن الإعلام الرياضي يجب أن يتحلى بالصدق في تداول الاخبار.