Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بسبب زيارة الخطيب.. مرتضى منصور يفتح النار على الإعلام الرياضي

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 02:34 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
Advertisements
ياسمين تيسير
هاجم مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الإعلام الرياضي خاصة عقب نشر خبر بشأن شكر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لـ أشرف صبحي وزير الرياضة والقيادات الأمنية عقب زيارته في منزله.

وأكد منصور في تصريحات لبرنامج " الزمالك اليوم " أن أشرف صبحي وزير الرياضة قام بزيارة الخطيب في منزله من أجل حل أزمة تأجيل مباراة القمة فقط مشددا أن الزيارة تمت في المنزل نظرا لظروف الخطيب الصحية.

وأضاف رئيس نادي الزمالك أنه يتحدى قيام أي من قيادات الأمن بزيارة الخطيب في المنزل من أجل حل الأزمة حيث طالب قيادات الجهات الأمنية بضرورة حسم تلك المسألة وكشف حقيقة زيارة أي من القيادات للخطيب في منزله.

وتابع مرتضى منصور أن الإعلام الرياضي يجب أن يتحلى بالصدق في تداول الاخبار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد .. مرتضى منصور يفتح النار على 10 شخصيات رياضية

أخبار الرياضة .. مرتضى يتحدى الجبلاية ويفتح النار على جنش والخطيب.. ومفاجأة جديدة في خماسية صن داونز والأهلي.. وإكرامي يدافع عن هذا المدرب

مرتضى منصور يفتح النار على محمود الخطيب

اخبار الرياضة.. رسالة تركي آل الشيخ لـ الخطيب.. تصريحات نارية لـ مرتضى منصور.. سبب تأجيل مباراة الأهلي والزمالكِ

مدافعا عن وزير الرياضة.. مرتضى منصور: سأرحل عن الزمالك في هذه الحالة

الدولة انتصرت.. مرتضى منصور يعلق على تأجيل مباريات الدوري

ترشيحاتنا

صياد يعثر بالصدفة على كتلة من "قيء الحوت".. سعرها خيالي لن تصدقه!

ارحمونا .. رضوى الشربيني تثير الجدل بفيديو لها.. شاهد

سائق يقتل إمام مسجد طعنا في الجيزة بسبب خلافات الجيرة

تعرف على مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا بعد التأهل لدور المجموعات

عمرو محمود ياسين يحرج زوجته على الهواء

دعاء الرعد .. 8 كلمات كان يرددها النبي وقت حدوثه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صياد يعثر بالصدفة على كتلة من "قيء الحوت".. سعرها خيالي لن تصدقه!

تفاصيل مؤلمة.. أب بلا رحمة يتسبب في مصرع طفله حديث الولادة.. صور

دفوف ورايات خضراء.. شاهد احتفالات الصوفيين بختام مولد الدسوقي .. صور