Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

لوسي: ندمت على المشاركة في مسلسل مذكرات سيئة السمعة

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 07:01 ص
لوسي
لوسي
Advertisements
شيري نبيل
قالت افلنانة لوسي أن هناك مجموعة من الأعمال الفنية ندمت عليها خلال مشوارها الفني .

أضافت في تصريح لصدي البلد: رشحني المخرج لمسلسل " مذكرات سيئة السمعة " للمؤلف محمد مسعود وكان العمل يناقش توأم تعرضوا للخطف الأولي نشأت في الشارع والثانية عاشت في قصر وأعجبت بالشخصية ولكن فوجئت أنني أجسد شخصية والفنانة نيللي شخصية أخري، وبالفعل كلمت النجمة نيللي وطلبت منها أن تقبل الدور ولم توافق على العمل فالشركة المنتجة استعانت بالفنانة سوزان نجم الدين في دور الفتاة الأرستقراطية بدلا من نيللي، من أجل دوري في المسلسل فصلت ملابس رجال بلدي وكنت أربط العمة فوق الرأس مثل بائعي الخضار واخترعت طريقة كلام خاصة بالشخصية فهناك ممثلة قلدتني في طريقة كلامي في العديد من المسلسلات مؤخرا و" مكنش اسم الشخصية عاجبني عرضوا عليا 150 اسم عشان اختار اسم اخترت اسمها "مرة" عشان يبقا فيها صفات الشخصية" ، واكتشفت أن دوري يقص منه مشاهد كثيرة، وكنت حريصة علي أن أزور المونتاج ووجدت أن من كل 10 مشاهد يحذف مشهد لي فيحدث خلل بالحلقات لذا أطلقت على المسلسل اسم "ذكريات سيئة السمعة".

يذكر أن آخر أعمالها فيلم " ورقة جمعية " تدور أحداث الفيلم داخل إحدى الحارات الشعبية في مصر، ولكل بطل قصة تجمعه بمن حوله، وتجسد لوسى بطلة الفيلم خلال العمل دور "أم عبد الله" الودودة التي تحب الخير لكل من حولها، وتقدم المساعدات التى تعم عليها بالخير عندما تتعرض لمشكلة ما.

ويشارك في بطولة "ورقة جمعية" لوسى، أحمد صيام، محمود فارس، سهر الصايغ، محمد عادل، حنان سليمان، ناهد رشدي، وشيرين الجمل، من إخراج أحمد البابلى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. بكاء الفنانة لوسي بـ ندوتها في مهرجان الإسكندرية

لوسي: لم أقلق من مشاركة الجيل الجديد

ترشيحاتنا

ايه القمر ده .. هنا شيحة تنشر فيديو جديدا لها.. شاهد

أحاديث جانبية .. مرتضى منصور يكشف سر جلوسه في المدرجات بدلا من المقصورة بصحبة الوزير والجنايني

أول تعليق من محمد عواد عقب إصابته بمباراة الزمالك أمام جينيراسيون السنغالي

أحب الصدقة واحسب ما أنفقه في بيتي وعلى نفسي صدقة فهل يصح ذلك؟

بالأخضر ..هيدى كرم بإطلالة جذابة .. شاهد

وكيل رمضان صبحي يفجر عدة مفاجآت بشأن مستقبل اللاعب في الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج وشعر كيرلي.. دينا الشربيني تتألق برفقة عمرو دياب في المطار

أيهما أجمل.. بلقيس تتألق بإطلالتين من ديور .. صور

بفستان قصير لامع .. ليلى علوى تبهر متابعيها بأحدث إطلالة لها .. صور