لوسي: ندمت على المشاركة في مسلسل مذكرات سيئة السمعة

قالت افلنانة لوسي أن هناك مجموعة من الأعمال الفنية ندمت عليها خلال مشوارها الفني .



أضافت في تصريح لصدي البلد: رشحني المخرج لمسلسل " مذكرات سيئة السمعة " للمؤلف محمد مسعود وكان العمل يناقش توأم تعرضوا للخطف الأولي نشأت في الشارع والثانية عاشت في قصر وأعجبت بالشخصية ولكن فوجئت أنني أجسد شخصية والفنانة نيللي شخصية أخري، وبالفعل كلمت النجمة نيللي وطلبت منها أن تقبل الدور ولم توافق على العمل فالشركة المنتجة استعانت بالفنانة سوزان نجم الدين في دور الفتاة الأرستقراطية بدلا من نيللي، من أجل دوري في المسلسل فصلت ملابس رجال بلدي وكنت أربط العمة فوق الرأس مثل بائعي الخضار واخترعت طريقة كلام خاصة بالشخصية فهناك ممثلة قلدتني في طريقة كلامي في العديد من المسلسلات مؤخرا و" مكنش اسم الشخصية عاجبني عرضوا عليا 150 اسم عشان اختار اسم اخترت اسمها "مرة" عشان يبقا فيها صفات الشخصية" ، واكتشفت أن دوري يقص منه مشاهد كثيرة، وكنت حريصة علي أن أزور المونتاج ووجدت أن من كل 10 مشاهد يحذف مشهد لي فيحدث خلل بالحلقات لذا أطلقت على المسلسل اسم "ذكريات سيئة السمعة".



يذكر أن آخر أعمالها فيلم " ورقة جمعية " تدور أحداث الفيلم داخل إحدى الحارات الشعبية في مصر، ولكل بطل قصة تجمعه بمن حوله، وتجسد لوسى بطلة الفيلم خلال العمل دور "أم عبد الله" الودودة التي تحب الخير لكل من حولها، وتقدم المساعدات التى تعم عليها بالخير عندما تتعرض لمشكلة ما.



ويشارك في بطولة "ورقة جمعية" لوسى، أحمد صيام، محمود فارس، سهر الصايغ، محمد عادل، حنان سليمان، ناهد رشدي، وشيرين الجمل، من إخراج أحمد البابلى.