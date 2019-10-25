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رياضة

وكيل محمد محمود يعلن موعد إجراء جراحة الرباط الصليبي للاعب في ألمانيا

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 02:54 ص
محمد محمود نجم الاهلي
محمد محمود نجم الاهلي
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ياسمين تيسير
كشف نادر شوقي وكيل اللاعب محمد محمود نجم فريق الكرة بالنادي الأهلي عن موعد إجراء اللاعب لجراحة الرباط الصليبي للمرة الثانية أمس أثناء مرانه مع الفريق.

وأكد شوقي في تصريحات لقناة " أون سبورت " أن نجم الأهلي تواصل معه أمس عقب إصابته بالمران وأرسل له الأشعة ليقوم بدوره بإرسالها لـ الطبيب الألماني ليؤكد له الأخير أنها بنسبة 99% إصابة رباط صليبي.

وأضاف نادر شوقي أن اللاعب سيسافر يوم الأحد المقبل حيث سيقوم الطبيب بفحصه يوم الإثنين وستجرى الجراحة يوم الثلاثاء المقبل مشددا أن محمد محمود طالبه بضرورة سفره في أقرب وقت من أجل أن يعود سريعا للملاعب.

وتابع أن النادي الأهلى يتحمل تكاليف علاج اللاعب بشكل كامل ولا يبخل مطلقا على اللاعب في شيء.

وأكمل أن محمد محمود نجم مميز ولديه إصرار وعزيمة قوية تمكنه من العودة بشكل أفضل.

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