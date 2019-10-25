Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أشرف زكي ينضم إلى الأخ الكبير

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 06:01 ص
أشرف زكي
أشرف زكي
Advertisements
شيرى نبيل
انضم الفنان أشرف زكى لأسرة مسلسل "الأخ الكبير" أمام النجم محمد رجب، من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل " الاخ الكبير " تدور أحداث حول شاب فقير يعمل سائقا ويواجه تحديات الحياة ويمر بأكثر من أزمة يحاول التغلب عليها، و المسلسل ينتمى لنوعية مسلسلات ذات الحلقات الطويلة فى 45 حلقة ، وهو من بطولة عبير صبرى، هبة مجدى، دينا فؤاد، محمد عز، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، أحمد حلاوة .

يذكر أن أخر أعمال أشرف زكى مسلسل "قمر هادى" بطولة النجم هانى سلامة، وعرض فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته يسرا اللوزى، وداليا مصطفى، وآخرون، تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مهرجان همسة يكرم رؤوف عبد العزيز عن «قمر هادي» بجائزتين

ترشيحاتنا

تضرب زملاءها بـ الشلوت.. عمرو محمود ياسين يتحدث عن زوجته.. فيديو

تعليق مثير من حازم إمام ومتعب على أزمة شارة قيادة المنتخب بين صلاح وفتحي

أشرف زكي ينضم إلى الأخ الكبير

بعد بكائها على الهواء.. 4 معلومات عن زوجة عمرو محمود ياسين وقصة حب الثانوية

حمو بيكا يجدد اعتذاره لـ هاني شاكر: عايزين ناكل عيش ومكنش قصدي أجرحك

ده تحرش يا آيات.. منى الشاذلى عن قصة ارتباط إعلامية بـ عمرو محمود ياسين.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيهما أجمل.. بلقيس تتألق بإطلالتين من ديور .. صور

بفستان قصير لامع .. ليلى علوى تبهر متابعيها بأحدث إطلالة لها .. صور

صياد يعثر بالصدفة على كتلة من "قيء الحوت".. سعرها خيالي لن تصدقه!