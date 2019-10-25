أشرف زكي ينضم إلى الأخ الكبير

انضم الفنان أشرف زكى لأسرة مسلسل "الأخ الكبير" أمام النجم محمد رجب، من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجى.



مسلسل " الاخ الكبير " تدور أحداث حول شاب فقير يعمل سائقا ويواجه تحديات الحياة ويمر بأكثر من أزمة يحاول التغلب عليها، و المسلسل ينتمى لنوعية مسلسلات ذات الحلقات الطويلة فى 45 حلقة ، وهو من بطولة عبير صبرى، هبة مجدى، دينا فؤاد، محمد عز، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، أحمد حلاوة .



يذكر أن أخر أعمال أشرف زكى مسلسل "قمر هادى" بطولة النجم هانى سلامة، وعرض فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته يسرا اللوزى، وداليا مصطفى، وآخرون، تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز.