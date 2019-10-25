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أخبار العالم

الديكتاتور.. غلاف لأشهر مجلة في فرنسا يسخر من أردوغان

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 07:30 ص
غلاف المجلة
غلاف المجلة
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أحمد قاسم
تصدرت صورة رجب طيب أردوغان غلاف العدد الأخير لمجلة "لوبوان" الفرنسية، التي تعتبر أشهر المجلات في فرنسا، واصفة إياه بالـ"ديكتاتور" وذلك بسبب العدوان التركي الغاشم على الأراضي السورية. 

وقالت المجلة الفرنسية إن إردوغان يمارس حملة تطهيرعرقية، كعادته، إزاء المدنيين الأكراد داخل المناطق التي يسيطرون عليها في شمال شرقي سوريا، متسائلة: "هل يجب علينا السكوت عن تهديدات أردوغان لأوروبا". 

ورغم أن غلاف "لوبوان" أثار موجة غضب داخل وسائل الإعلام التي يسيطر عليها النظام التركي، إلا أن جميع الصحف ووسائل الإعلام عجزت عن تبرير الغزو التركي لسوريا، مكتفية فقط بالقول إنه لمحاربة الإرهاب، وهو ما يدحض مسرح العمليات هناك، حيث هرب مئات من سجناء تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد دخول الجيش التركي ومليشياته. 

وكان أردوغان سخر، أمس الخميس، من قادة الاتحاد الأوروبي القلقين من تدفق أعداد جديدة من المهاجرين السوريين.

وانتقدت دول الاتحاد الأوروبي بشدة هجوم أنقرة في شمال شرقي سوريا في 9 أكتوبر ما دفع أردوغان لاستخدام ورقة المهاجرين كتهديد للغرب، للحصول على مكاسب سياسية واقتصادية.
الديكتاتور.. غلاف لأشهر مجلة في فرنسا يسخر من أردوغان
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