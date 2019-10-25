رغم سوء الجو والأمطار..الآلاف يحتفلون بختام مولد إبراهيم الدسوقي .. صور

شهدت مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، إقبالًا كبيرًا خلال الليلة الختامية بمولد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي، بالرغم من سوء الأحوال الجوية والأمطار التي شهدتها البلاد، على مدار الثلاثة أيام الماضية، واستمرت الاحتفالات حتى مطلع الفجر.



وحرص الآلاف من أبناء مركز دسوق، والصوفيون والمريدون، على المشاركة في ختام المولد الإبراهيمي، وشراء الحمص والحلوى وألعاب الأطفال كعادتهم السنوية الذين اعتادوا عليها، باعتبار المولد مناسبة دينية تحظى بمكانة كبيرة لديهم.



وتواصلت فعاليات الليلة الختامية بإقامة حفلات للإنشاد الديني بميدان وساحة مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي، وسط تواجد الآلاف من الصوفيين وأبناء الطرق الصوفية، التي أشعل فيها المنشدون أجواء الاحتفالات، وتفاعل معها المريدون في أجواء صوفية بديعة.



وكانت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ، بقيادة اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن، قد شددت الإجراءات الأمنية خلال الاحتفالات بمولد سيدي إبراهيم الدسوقي، على مدار أسبوع كامل.



وبذل رجال الأمن بمديرية أمن كفر الشيخ، جهودًا أمنية مضنية لخروج الاحتفالات في أبهى صورها دون حدوث ما يعكر صفوها.