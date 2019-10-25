محمد سامي: "موهوبين مصر العظماء سيبوني أقعد مع عائلتي في سلام"

نشر الفنان محمد سامي عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، تدوينة يعلن بها جديد كاستينج مسلسله "البرنس".



وكتب سامي: "أرجو من جميع الموهوبين اللي غير نقابيين ما يبعتوليش رسايل ولا يتصلوا بيا لأنهم بيضيعوا وقتهم ووقتي على الفاضي لأني بحترم نقابة المهن التمثيلية وقرارات نقيبها ومجلس الإدارة، أما بالنسبة للسادة النقابيين فلم أنتهِ من السيناريو حتى الآن وأي مكالمات أو رسايل مش هتكون مفيدة وحتى بعد ما اخلص هتكون الأوديشنز عن طريق كاستنج دايركتور، موهوبين مصر العظماء أرجوكم سيبوني أقعد مع عائلتي في سلام وهدوء".



ويعود الفنان محمد رمضان للتعاون من جديد مع المخرج محمد سامي في مسلسله الجديد "البرنس" المنتظر عرضه في رمضان المقبل.



"البرنس" من إنتاج شركة سينرجي تامر مرسي وتأليف وإخراج محمد سامي.









