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منوعات

تصرف ذكي من شباب مصري لحماية المواطنين من الصعق خلال الأمطار.. شاهد ماذا فعلوا

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 03:37 ص
أبطال مصريون يغطون
أبطال مصريون يغطون أعمدة الإنارة
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عزة عاطف
خلال موجة الأمطار الغزيرة والسيول التي أغرقت شوارع مصر في الأيام الماضية، والتي تحذر الأرصاد من شدتها اليوم في كافة ربوع مصر، وقع عدد كبير من الحوادث المؤلمة التي تركت قلوبًا مفطورة لم تغسل ألمها مياه الأمطار.

كانت أغلب الحوادث سببها "الصعق بالكهرباء" من لمس أعمدة الإنارة في الشوارع أو الاقتراب منها، كحادثة طفلة العاشر من رمضان «مروة»، وعروسان وطالبتين وغيرها من الحوادث المفجعة التي وقعت على التوالي في الأيام الماضية.

انتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي لشابين في إحدى قرى محافظة بنها بعزل أعمدة الإنارة في الشوارع وأمام المنازل بمواسير بلاستيكية، بعدما سقطت "علبة التأمين" الخاصة ببعض الأعمدة وكشفت عن الأسلاك، وقد خطرت للشاب الفكرة لحماية الأطفال والمواطنين من مخاطر أثناء هطول الأمطار وسوء الأحوال الجوية.

بينما أرفقت معها صورة لشاب آخر وهو يقوم بتغطية العواميد بورق حائط بلاستيكي لكي يضمن ألا تصعق أي شخص يقوم بلمسها عند سقوط الأمطار، وقام آخر في الجيزة بلفها بلازق "شيكرتون" وذلك تطوعًا منهم لحماية أهالي مناطقهم، ورسالة من الأبطال المجهولين لجميع الشعب المصري بضرورة أخذ احتياطاته والمساعدة في رفع الأذى عن الآخرين.

وقد ظهرت عزيمة الشعب المصري ودعمه لوطنه خلال الشدائد في تعليقات المستخدمين الذين شيدوا بتلك الفكرة، في الوقت الذي قرر البعض تتبع خطواتهم والقيام بالمثل كلٍ في منطقته، بينما أشادت رئيسة قطاعات شبكات الجيزة أمس بدور الشباب وتصرفهم السليم لحماية الآخرين بالبلاستيك العزل للكهرباء.
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