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فن

محمد رمضان يطرح "السلطان" السبت المقبل

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 08:06 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
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شيري نبيل
يطرح الفنان محمد رمضان آخر كليباته "السلطان"، السبت من إخراج حسام الحسينى، الذى تعاون معه من قبل فى 3 أغنيات كان آخرها "إنساى" مع المغنى المغربى سعد لمجرد.

ويقول مطلع الأغنية: "العبد لله السلطان السلطان.. أنا عارف إن اسمى شاغل كل الحاقدين.. وحب الناس ده كنز حتى شوفوا المعجبين.. شايف إنى رقم واحد أصلى وسط المحبوبين.. أصل النجاح ده رزق بعته رب العالمين.. كنت سامع كلامهم ومنفض مشغول مش فاضى".

ويحضر محمد رمضان لمسلسله الجديد "البرنس" إنتاج سينرجى، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل، والذى تدور أحداثه فى إطار شعبى اجتماعي، ويعكف محمد سامى على كتابة باقى الحلقات خلال الفترة المقبلة، وإعلان بدء التصوير المقرر له منتصف الشهر المقبل على أقصى تقدير.

يذكر أن آخر أعماله الدرامية مسلسل "زلزال" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته حلا شيحة، ماجد المصرى، أحمد صيام، حنان سليمان، وآخرون، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، وإنتاج سينرجى .
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