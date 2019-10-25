1 نوفمبر.. ساقية الصاوي تقدم عرض "عيادة اللغة العربية"

تستقبل ساقية الصاوي، في السادسة والنصف من مساء يوم الجمعة الموافق 1 نوفمبر المقبل، عرضا مسرحيا يحمل عنوان "عيادة اللغة العربية".



يتكون العرض من مجموعة من المشاهد التي يجسد فيها مجموعة من الشخصيات أدوارا تتنوع ما بين أطباء في عيادات المستشفى اللغوي التخصصي، ومجموعة من المرضى يحكون أعراضا يستخلص كل طبيب منها طبيعة المرض النحوي أو اللغوي الذي أصابه حسب عيادته.



العرض بطولة: مهند سعيد، ياسمين المصري، خلود محمود.