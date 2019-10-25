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سيارات

لأول مرة هيونداي فيولستر Veloster 4x4 .. تفاصيل

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 01:12 م
hyundai veloster
hyundai veloster
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اشرف عطية
أعلنت شركة هيونداي عن مشاركتها بمعرض "سيما" الدولي للسيارات المعدلة الذي يقام سنويًا بمدينة لاس فيجاس الأمريكية، بداية من يوم 5 نوفمبر المقبل وحتى يوم 8 نوفمبر .

تاتي هيونداي Veloster بمحرك توربيني أربع أسطوانات بقوة 2000 سي سي ينتج قوة 275 حصانًا وطرحت شركة هيونداي صورة للطراز المعدل الذي ستشارك به في دورة المعرض لهذا العام، وهو نسخة معدلة للطرق الوعرة من طراز Veloster ولكن هذه المرة بنسختها ال 0ff road .

ومنحت شركة هيونداي هذه النسخة اسم Veloster Grappler Concept و تأتي بعجلات ضخمة من طراز all-terrain مجهزة لاقتحام أصعب الطرق الوعرة و مدعومة بكشافات قوية في مقدمة السيارة لاجتياز الطرق الضحلة والمظلمة لتجعلها أكثر قدرة للعمل في أي ظروف.

وتأتي Veloster Grappler Concept بألواح توليد طاقة شمسية تمدها بالطاقة اللازمة في السباقات ورحلات الاستكشاف و السفاري.
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