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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 25 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 07:00 ص
فريق ليستر سيتي
فريق ليستر سيتي
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ياسمين تيسير
تنطلق اليوم الجمعة 25 -10 -2019 عدد من المباريات الهامة أبرزها في الدوري الإنجليزي والدوري الألماني و الدوري الايطالي

ويرصد موقع صدى البلد أبرز مواعيد مباريات اليوم

مواعيد مباريات الدوري الانجليزي

ساوثهامبتون x ليستر سيتي - 9:00 مساءا - 2 beIN SPORT

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي :

هيلاس فيرونا x ساسولو - 8:45 مساءا - 4 beIN SPORT

مواعيد مباريات الدوري الألماني :

ماينز x كولن - 8:30 مساءا - 5 beIN SPORT

مواعيد مباريات الإسباني :

فياريال x ديبورتيفو ألافيس - 9:00 مساءا - 3 beIN SPORT

مواعيد الدوري الفرنسي

نانت x موناكو - 9:45 مساءا - 6 beIN SPORT

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الفيحاء x الفتح - 5:00 عصرا - 6 beIN SPORT
ضمك x الرائد - 5:20 عصرا - 6 beIN SPORT

مواعيد الدوري الإماراتي

الفجيرة x العين - 4:15 عصرا - أبو ظبي الرياضية 1
النصر الإماراتي x شباب أهلي دبي - 7:00 مساءا - أبو ظبي الرياضية 2
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