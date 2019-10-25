مواعيد مباريات اليوم الجمعة 25 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 25 -10 -2019 عدد من المباريات الهامة أبرزها في الدوري الإنجليزي والدوري الألماني و الدوري الايطالي



ويرصد موقع صدى البلد أبرز مواعيد مباريات اليوم



مواعيد مباريات الدوري الانجليزي



ساوثهامبتون x ليستر سيتي - 9:00 مساءا - 2 beIN SPORT



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي :



هيلاس فيرونا x ساسولو - 8:45 مساءا - 4 beIN SPORT



مواعيد مباريات الدوري الألماني :



ماينز x كولن - 8:30 مساءا - 5 beIN SPORT



مواعيد مباريات الإسباني :



فياريال x ديبورتيفو ألافيس - 9:00 مساءا - 3 beIN SPORT



مواعيد الدوري الفرنسي



نانت x موناكو - 9:45 مساءا - 6 beIN SPORT



مواعيد مباريات الدوري السعودي



الفيحاء x الفتح - 5:00 عصرا - 6 beIN SPORT

ضمك x الرائد - 5:20 عصرا - 6 beIN SPORT



مواعيد الدوري الإماراتي



الفجيرة x العين - 4:15 عصرا - أبو ظبي الرياضية 1

النصر الإماراتي x شباب أهلي دبي - 7:00 مساءا - أبو ظبي الرياضية 2