Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

اليوم.. أمطار غزيرة ورعدية قد تصل إلى سيول .. والعظمى بالقاهرة 24

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 09:00 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
Advertisements
صدى البلد
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تتكاثر، اليوم ، الجمعة، السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء، قد تمتد إلى شمال الصعيد، وجنوبا على مدينتي "حلايب وشلاتين" تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من شمال البلاد، تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء.

كما يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة فى آخره، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية إلى غربية معتدلة، تنشط على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة شرقا، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى
القاهرة 20 24
شبين الكوم 19 24
طنطا 19 24
دمنهور 18 23
الإسكندرية 18 23
بلطيم 19 23
مطروح 19 25
السلوم 19 25
سيوة 16 26
بورسعيد 19 24
دمياط 19 24
الزقازيق 20 25
الإسماعيلية 20 24
السويس 20 26
العريش 18 26
رفح 18 26
رأس سدر 20 27
نخل 11 25
نويبع 20 26
طابا 21 26
كاترين 09 23
الطور 17 27
شرم الشيخ 22 32
الغردقة 25 30
مرسى علم 21 32
الفيوم 19 27
بني سويف 18 27
المنيا 18 28
أسيوط 17 27
سوهاج 20 28
قنا 20 28
الأقصر 18 30
أسوان 19 30
أبوسمبل 20 32
الوادي الجديد 22 31
شلاتين 20 31
أبو رماد 21 30
حلايب 21 28
رأس حدربة 21 28
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 3‪2

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول على هذه المناطق غدا

أمطار غزيرة تصل لحد السيول.. اعرف حالة الطقس اليوم الأربعاء

سيول في بعض المناطق.. درجات الحراراة في محافظات ومدن مصر

خبراء الأرصاد: طقس اليوم معتدل على شمال البلاد .. والقاهرة تسجل 29

الأرصاد: استمرار سقوط أمطارغزيرة فى عدة مناطق غدا

ترشيحاتنا

التنمية المحلية تلزم المحال العامة للمأكولات بتركيب كاميرات لهذا السبب

التصفيق "محظور" داخل جامعة أكسفورد.. لهذا السبب الغريب

نادر شوقي يلمح باقتراب انتقال أحمد فتحي إلى بيراميدز

محمد سامي: "موهوبين مصر العظماء سيبوني أقعد مع عائلتي في سلام"

مفاجأة .. ماذا يحدث للجسم عند تناول الجرجير؟

صياد يعثر بالصدفة على كتلة من "قيء الحوت".. سعرها خيالي لن تصدقه!

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاش هنا يوثق تمرد يوسف وهبي.. وأسرار علاقته بـ المافيا وإقامته بشقة دعارة وتجسيده شخصية النبي محمد.. وكواليس ارتباطه الجنسى بـ صديقة والدته

بفستان أسود .. ملكة جمال مصر تتألق في إطلالة عصرية

بدون مكياج وشعر كيرلي.. دينا الشربيني تتألق برفقة عمرو دياب في المطار