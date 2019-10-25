تفاصيل جديدة في أزمة شارة كابتن منتخب مصر .. وكيل أحمد فتحي يروي

كشف نادر شوقي وكيل أحمد فتحي نجم الأهلي ورئيس الشركة المسئولة عن الكرة بفريق الجونة عن تفاصيل أزمة شارة كابتن منتخب مصر بين أحمد فتحي نجم الاهلي و محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.



وأكد نادر شوقي في تصريحات لقناة " أون سبورت " أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام البدرى طلب بالفعل من أحمد فتحي التنازل عن شارة كابتن منتخب مصر لـ محمد صلاح و لكنه رفض رفضا تاما.



وأضاف نادر شوقي أن فتحي كشف عن اندهاشه من هذا الطلب خاصة في ظل ما قدمه للمنتخب طوال مسيرته الكروية.



وتابع نادر شوقي أن أحمد فتحي سيرحل عن المنتخب حال تم سحب الشارة منه مشددا أنه يعتقد أن محمد صلاح سيرفض من الأساس حمل الشارة في وجود النجم الكبير أحمد فتحي.