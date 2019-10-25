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رياضة

مرتضى منصور: الزمالك المتصدر الفعلي للدوري وحكسب إنبي 6 أو 7

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 05:40 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
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ياسمين تيسير
أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن الفريق سيقدم أداء مبهرا ويحقق نتائج رائعة خلال مباريات الدوري الممتاز المقبلة مشددا أن فريقه تصدر الجدول ولن يتزحزح.

وأضاف منصور في تصريحات لبرنامج " الزمالك اليوم " أن مباراة الفريق المقبلة أمام إنبي بقيادة حلمي طولان و سيتمكن الفريق من الفوز بـ 6 أو 7 أهداف و ستكون نهاية مدرب الفريق المنافس.

وتابع أن فريق بيراميدز متصدر الجدول حاليا نظرا لخوضه مباراة زيادة عن فريقه مشددا أن الزمالك هو المتصدر الفعلي للدوري الممتاز.

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