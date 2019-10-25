السيسي يلتقي أبي أحمد في سوتشي.. والعراق يعلن حالة التأهب القصوى استعدادا لتظاهرات حاشدة.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

السيسي لآبي أحمد: التنمية في إثيوبيا يجب ألا تكون على حساب حقوق المصريين

رئيس وزراء العراق: نرفض وجود قوات أجنبية على أراضينا.. ونتعهد بمكافحة الفساد

البنتاجون: دعم عسكري إضافي لحماية حقول النفط بسوريا

البرلمان الليبي يرد على أردوغان: إرث أجدادك بغيض

قوات سوريا الديمقراطية تدعم اقتراحا ألمانيا بنشر قوات دولية

رئيس الوزراء البريطاني يدعو لانتخابات مبكرة في ديسمبر





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.



وأبرزت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقاء رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، بأن مصر طالما أبدت انفتاحًا وتفهمًا للمصالح التنموية للجانب الإثيوبي بإقامة سد النهضة، إلا أنها في نفس الوقت تتمسك بحقوقها التاريخية في مياه النيل، ومن ثم يتعين ألا تكون مساعي تحقيق التنمية في إثيوبيا على حساب تلك الحقوق.



وأضاف الرئيس أن إقامة السد يجب أن تتم في إطار متوازن ما بين مصالح دول المنبع والمصب، موضحًا أن نهر النيل بامتداده من الهضبة الإثيوبية إلى مصر يعد بمثابة شريان تعاون وإخاء وتنمية، ولا يجب أن يكون مصدرًا لأي مشاكل أو تناحر، وأن مساحة التعاون المشترك في هذا الإطار من المفترض أن تطغى على أي فرصة للخلافات.



ونقلت "الراي" عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله: "أود أن أشكر الرئيس السيسي على دعمه، وأود القول إنه بدون أي مبالغة لولا دعم أصدقائنا المصريين لما عقدت هذه القمة، وعلى أقل تقدير بشكلها الحالي".



على الصعيد الإقليمي والعربي، ركزت "الأنباء" مع الخطاب الذي أدلى به رئيس وزراء العراق، عادل عبد المهدي، مساء أمس الخميس، والذي تعهد خلاله أنه سيتم إجراء تعديلات وزارية بعيدة عن المحاصصة، هذا إلى جانب العمل على منع وجود أي سلاح خارج إطار الدولة، قائلًا: "الحكومة تضع على رأس أولوياتها ضمان الحريات والأمن والاستقرار، وتوفير أفضل الخدمات وفرص العمل للمواطنين، وتحقيق النمو الاقتصادي للبلاد".



وشدد عبد المهدي على رفض وجود أي قوات أجنبية دون موافقة الحكومة العراقية، لافتا إلى أنه يجري العمل لعقد مؤتمر إقليمي لإبعاد العراق عن الصراعات بالمنطقة، فضلا عن تشريع لا يسمح للمجموعات المسلحة بتشكيل أحزاب، مضيفًا: "ندعم تشكيل مجلس القضاء الأعلى لملاحقة الفاسدين، وتقليص رواتب المسؤولين العراقيين إلى النصف".



وقالت "الوطن" إن مئات المتظاهرين العراقين أزالوا الحاجز الأمني الأول فوق جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء، صباح اليوم الجمعة، فيما استخدمت القوات الأمنية العراقية لخراطيم المياه لتفريق متظاهرين مناهضين للحكومة، عند مدخل المنطقة الخضراء في وسط العاصمة بغداد، والتي تضم مقار رسمية ودبلوماسية.



وذكرت "الجريدة" أن وزارة الداخلية العراقية، الخميس، حالة الإنذار القصوى استعدادا لتظاهرات الجمعة، وحماية المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة، مضيفة: "رئيس الوزراء ووزير الداخلية وجها القوات الأمنية بالتعامل المسؤول مع المتظاهرين وفق مبادئ حقوق الانسان والالتزام بالتوجيهات لحماية التظاهر السلمي".



وأفادت "القبس" بأن وزارة الدفاع الأميركية أعلنت أنها خططت لتعزيز وجودها العسكري في شمال شرق سوريا، لحماية حقول النفط هناك من السقوط مجددا بيد تنظيم "داعش" الإرهابي، مضيفة: "الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز موقعنا في شمال شرق سوريا، بالتنسيق مع شركائنا في قوات سوريا الديمقراطية، عبر إرسال دعم عسكري اضافي لمنع حقول النفط هناك من أن تقع مجددا بيد تنظيم داعش أو فاعلين آخرين مزعزعين للاستقرار".



وأشارت "الوطن" إلى أن قوات سوريا الديمقراطية أيدت اقتراحا ألمانيا يقضي بنشر قوات دولية لإقامة "منطقة آمنة" في شمال شرق سوريا، مشيرةً إلى أن"هناك مشروع بين فرنسا وألمانيا وبريطانيا حول مبادرة جديدة تحدّ من التعديات وهجوم الدولة التركية، ويهدف لتموضع قوات دولية في المنطقة الآمنة"، وأن المشروع "لم يتبلور بشكل كامل، ويحتاج إلى دعم أميركي وروسي".



ونقلت "الأنباء" عن مصدر بوزارة الدفاع الروسية، قوله إن موسكو سترسل 276 قوات من الشرطة العسكرية، و33 وحدة من العتاد العسكري إلى سوريا خلال أسبوع، مشيرةً إلى أن القوات الكردية بدأت الانسحاب من مناطق في سوريا قرب الحدود التركية.



وأبرزت "الراي" بيان مجلس النواب الليبي الذي استنكر تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول حق التدخل في الشأن الليبي، باعتبار ليبيا إرث أجداده، وجغرافيتها جزء من الإمبراطورية العثمانية البائدة، حيث قال: "أردوغان يسعى عبر هذه المغالطة التاريخية لتبرير دعمه للجماعات الإرهابية والميليشيات والعصابات المسلحة المسيطرة على العاصمة طرابلس، مستبيحةً دماء الليبيين وأعراضهم وأموالهم"، مضيفًا: ""لقد نسي أو تناسى الرئيس التركي أن إرث أجداده في ليبيا إرث بغيض من القهر والتعسف والظلم، انتهى بترك الليبيين لمصيرهم في معاهدة أوشي لوزان 1912 والتي بموجبها سلمت تركيا ليبيا لإيطاليا الفاشية لتدخل ليبيا مرحلة أخرى من مراحل الاستعمار البغيض".



دوليًا، قالت "الوطن" إن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون طالب من البرلمان الموافقة على إجراء انتخابات عامة يوم 12 ديسمبر، في إطار مساعيه لضمان انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قائلًا:"طريقة إنجاز الانسحاب في رأيي هي التعامل بشكل منطقي مع البرلمان.. إذا كانوا يريدون حقا مزيدا من الوقت لدراسة هذا الاتفاق الممتاز فسيحصلون على ذلك، لكن عليهم أن يوافقوا على إجراء انتخابات عامة يوم 12 ديسمبر. هذا هو السبيل للمضي قدما".

