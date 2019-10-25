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فن

بإطلالة شتوية .. محمد رجب في أحدث ظهور له.. شاهد

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 05:40 ص
محمد رجب
محمد رجب
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سيد احمد
نشر الفنان محمد رجب صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وظهر محمد رجب بإطلالة شتوية وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآآتي: "منور يافنان - النجم - بحبك جدا والله".

يذكر أن أحدث أعمال محمد رجب مسلسل "الأخ الكبير" إنتاج شركة سينرجى وتأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة عبير صبرى وهبة مجدى ومحمد عز ومحمود حجازى وهاجر أحمد، وراندا البحيرى.
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