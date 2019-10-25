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رياضة

نادر شوقي يكشف سر تعاقد الجونة مع عدد كبير من نجوم الأهلي

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 06:21 ص
نادر شوقي
نادر شوقي
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ياسمين تيسير
أكد نادر شوقي وكيل اللاعبين و رئيس الشركة المسئولة إدارة الكرة بفريق الجونة أن الأهلي هو الأقرب لـحصد لقب بطولة الدوري الممتاز لهذا الموسم.

وأضاف شوقي في تصريحات لقناة " أون سبورت " أن المنافس الأول للأهلي هو فريق بيراميدز لما يملكه من مدير فني ذي خبرات كبيرة و للاعبين مميزين بالإضافة لإدارة هادئة تسعى لتحقيق إنجازات، لافتا أن الزمالك بعيد عن المنافسة هذا الموسم.

أما بشأن فريق الجونة فأكد انه مشروع استثماري و المدير الفني للفريق على دراية بهذا الأمر لذلك مشددا أنه تعاقد مع عدد كبير من اللاعبين لهذا الموسم بتكلفة 18 مليون جنيه.

وأضاف وكيل اللاعبين أن الهدف من ضم لاعبين من فريق الأهلي هو رغبة من مسئولي الفريق في زرع شخصية الأهلي داخل الفريق و نقلها للاعبي الجونة الأساسيين.
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