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منوعات

شرطية تلقي القبض على بلطجي مسلح رغم طعنه لها مرتين.. وهذه النتيجة

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 05:51 ص
هجوم بلطجي على شرطية
هجوم بلطجي على شرطية
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عزة عاطف
وقع حادث مروع في «كلافام» في جنوب لندن ليلة الثلاثاء بعد الإبلاغ عن "شغب" في المنطقة، بعد اعتداء رجل في الـ35 من عمره على ضابطة شرطة وتوجيه طعنتين إليها في الشارع، لكنها لم تستسلم رغم الطعنات حتى ألقت القبض عليه.

مثُل المتهم «جوليان بيترز» البالغ من العمر 35 عامًا من كلافام، أمام محكمة كامبرويل الخضراء متهمًا بمحاولة قتل «ناتالي ماركهام» ضابطة الشرطة، وتوجيه سلسلة من التهم الأخرى إليه وفقًا للدايلي ميل.

تصدت الشرطية الشجاعة ببسالة للبلطجي بيترز الذي حمل في يده سكينًا بمنطقة أبفيل، قبل أن يحاول طعنها أكثر من طعنة في جسدها، لكن لحسن الحظ كانت ترتدي "سترة واقية"، كانت السبب في فشل محاولته لقتلها، إلا من إصابة خطيرة نقلت على إثرها للمستشفى.

تم حبس بيترز في الحجز حتى مثوله أمام المحكمة في 21 نوفمبر القادم، بعد اتهامه بمحاولة قتل الشرطية والتهديد بالقتل، بالإضافة إلى حيازة منشورات، وتم تكريم الضابطة على إصرارها على اعتقال المجرم الخطير رغم إصابتها الخطيرة.

فعلى الرغم من الهجوم، ظلت الضابطة الشجاعة مع زملائها محافظين على تركيزهم في اعتقال رجل خطير ونزع سلاحه.
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