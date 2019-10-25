أخبار الرياضة .. تصريحات صادمة لـ مرتضى منصور .. إيقاف فرجاني ساسي.. قرار عاجل من الأهلي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار فجر الجمعة " 25-10-2019"، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والدولية جاءت كالآتي:
-عاجل .. إحالة نجم الزمالك إلى لجنة الانضباط.. وإيقاف فرجاني ساسي مباراة
قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إحالة أشرف بن شرقي لاعب الزمالك إلى لجنة الانضباط لما بدر منه بعد انتهاء مباراة فريقه أمام المقاولون التي أقيمت يوم 19 أكتوبر الحالي .
-أول قرار من ميتشو عقب فوز الزمالك على جينيراسيون في أبطال أفريقيا
-عاجل .. إحالة نجم الزمالك إلى لجنة الانضباط.. وإيقاف فرجاني ساسي مباراة
قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إحالة أشرف بن شرقي لاعب الزمالك إلى لجنة الانضباط لما بدر منه بعد انتهاء مباراة فريقه أمام المقاولون التي أقيمت يوم 19 أكتوبر الحالي .
-أول قرار من ميتشو عقب فوز الزمالك على جينيراسيون في أبطال أفريقيا
قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو منح اللاعبين راحة لمدة ستة أيام بسبب توقف مسابقة الدوري الممتاز.
-تعليق مثير من حازم إمام ومتعب على أزمة شارة قيادة المنتخب بين صلاح وفتحي
-تعليق مثير من حازم إمام ومتعب على أزمة شارة قيادة المنتخب بين صلاح وفتحي
اعترض النجمان حازم إمام وعماد متعب بشدة على ما يتردد بشأن محاولة الجهاز الفني للمنتخب لإقناع أحمد فتحي بالتنازل عن شارة القيادة لمهاجم ليفربول، محمد صلاح.
-محمد محمود السبب .. قرار عاجل من مجلس إدارة النادي الأهلي
-محمد محمود السبب .. قرار عاجل من مجلس إدارة النادي الأهلي
أكد الإعلامي أحمد شوبير أن إدارة النادي الأهلي اتخذت قرارا منذ فترة بتغيير أرضية ملعب مختار التتش داخل النادي بفرع الجزيرة، وذلك ردا على انتقادات الجماهير بشأن أرضية الملعب التي تسببت في إصابة محمد محمود بقطع في الرباط الصليبي أمس.
-رسميا .. فوزي البنزرتي مدربا لمنتخب ليبيا
-رسميا .. فوزي البنزرتي مدربا لمنتخب ليبيا
أعلن الاتحاد الليبى لكرة القدم تعيين المدرب التونسي المخضرم فوزى البنزرتى لتولي قيادة المنتخب الليبى، خلال الـ6 أشهر المقبلة، قابلة للتجديد.
-نادر شوقي يلمح باقتراب انتقال أحمد فتحي إلى بيراميدز
-نادر شوقي يلمح باقتراب انتقال أحمد فتحي إلى بيراميدز
كشف وكيل الأعمال الشهير نادر شوقي ومدير أعمال أحمد فتحي نجم الأهلي وقائد منتخب مصر، أن الأخير تلقى عرضًا لمغادرة النادي قبل مباراة السوبر المصري والتي فاز بها المارد الأحمر على حساب نظيره الزمالك.
-بسبب زيارة الخطيب.. مرتضى منصور يفتح النار على الإعلام الرياضي
-بسبب زيارة الخطيب.. مرتضى منصور يفتح النار على الإعلام الرياضي
هاجم مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الإعلام الرياضي خاصة عقب نشر خبر بشأن شكر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لـ أشرف صبحي وزير الرياضة والقيادات الأمنية عقب زيارته في منزله.
-وكيل رمضان صبحي يفجر عدة مفاجآت بشأن مستقبل اللاعب في الأهلي
-وكيل رمضان صبحي يفجر عدة مفاجآت بشأن مستقبل اللاعب في الأهلي
كشف نادر شوقي وكيل رمضان صبحي نجم فريق الأهلي المعار من هدرسفيلد الانجليزي إمكانية عودة صبحي مرة أخرى لـ الاحتراف بالدوري الإنجليزي عقب انتهاء مدة إعارته مع الفريق بنهاية الموسم الجاري.
-رد صادم من مرتضى منصور على سوء أداء الزمالك أمام جينيراسيون السنغالي
-رد صادم من مرتضى منصور على سوء أداء الزمالك أمام جينيراسيون السنغالي
أعرب مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن سعادته بتأهل الفريق لـ دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا 2020 مشددا ان الاهم هو الفوز دون النظر لـ الأداء.