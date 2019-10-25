بعد رحيل داعش.. شباب الموصل يبعثون برسالة للعالم على أوتار الكمانجا

في نفس المكان الذي طالما خلفت فيه داعش خرابها، ونفذت عملياتها الإرهابية الخبيثة، انطلقت نغمات الأوركسترا تطوف على الجانب الأيسر من الموصل، لتعوضه عن ما مر به على مر 3 سنوات من الأسى وارتكاب أبشع الجرائم في ظل حكم داعش.



قاد فرقة العزف «أمين مقداد» الشاب الذي اشتهر بعزفه على سطح منزله وسط هجمات داعش المتكررة على الموصل ولم يهمه إلا أن يسمع العراق نغمات الأمل على أوتار كمانجته الخاصة، وبالفعل تحقق حلمه بجلاء الإرهابيين عن موطنه وعودته للعزف على ما تبقى منه.



حيث انطلق الحفل الموسيقي تحت اسم "أوركسترا ضوء" بمشاركة 20 عازفا و9 عازفات وفقًا لسبوتنيك، بتقديم 4 مقطوعات موسيقية تحمل رسالة هامة بأن العراق مشرق رغم الظلام، وأن الأمل سيعود رغم مرور عصور من الاستبداد والتدمير والأذى الذي طاله من كل جانب".



رحل الشبح الأسود "داعش" نهائيًا عن الموصل في 2017، وقد تم اختيار اسم ضوء ليعبر عن حلول الضوء بعد انقشاع الظلام والإرهاب، وانطلق العزفون يشكون ويرسمون آمال العراق على أوتار الكمنجات لمدة ساعة من الزمن أمس الأربعاء، وقد ملئ دوي العزف المكان وما حلوه بعدما شبع من صوت دوي الرصاص سنين.

