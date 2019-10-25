عودة مواطنة روسية إلى بلدها بعد احتجازها عامين في الولايات المتحدة بتهمة التجسس

نقلت قناة "روسيا اليوم" عن السفارة الروسية في واشنطن إعلانها اليوم الجمعة أن المواطنة الروسية "ماريا بوتينا "التي اعتقلتها السلطات الأمريكية بتهمة التجسس، من المقرر أن تصل غدا السبت إلى روسيا بعد إطلاق سراحها.



وقالت السفارة الروسية إنها تلقت إخطارا من وزارة الخارجية الأمريكية، أعلمتها فيه بإطلاق سراح المواطنة الروسية، التي تم احتجازها في يوليو العام الماضي بتهمة التجسس.



وأضافت السفارة: "نأمل أن تنتهي الفترة الصعبة في حياة المواطنة الروسية، ونتمنى أن تلتحق في أقرب وقت بأقاربها وأسرتها".



واحتجزت السلطات الأمريكية بوتينا قبل 18 شهرا بمزاعم "تواطئها في عمل غير قانوني مع عميل أجنبي"، فيما اعترفت بوتينا بالتهمة المنسوبة إليها لتجنب السجن لمدة أطول.