Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

صدمة.. أضرار لا تتوقعيها عند النوم بشعر مبلل

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 09:58 ص
صدمة .. أضرار لا
صدمة .. أضرار لا تتوقعيها عند النوم بشعر مبلل
Advertisements
هاجر هانئ
أعتادت الكثير من النساء والفتيات على الاستحمام والنوم مباِشرة بالشعر مبلل دون تجفيفه، ما يؤدى إلى الكثير من الأضرار التى أبرزها تلف الشعر.

ومن جانبه قال الدكتور محسن النادى: إن النوم بشعر مبلل من أسوء الأموار الغير صحية التى يقوم بها العديد، فلابد من مراعاة هذا الأمر.

وأضاف النادى، أن من الأضرار التى تعود إلى ليكى عند النوم بشعر مبلل هى ...

-تلف نهايات وأطراف الشعر
-الشعور بصداع
-تساقط الشعر بشكل ملحوظ
- ظهور قشرة ومن الصعب التخلص منها
- تقصف خصلات الشعر
- الإصابة بنزلات البرد و الأنفلونزا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

5 حيل لا تتوقعيها لـ تطويل الشعر في شهر

ترشيحاتنا

قصة حب ورحلة كفاح وبكاء.. القصة الكاملة لانهيار عمرو محمود ياسين وزوجته

تحبس الأنفاس.. شاهد لحظة سقوط طفل في بالوعة.. وهذا رد فعل والدته

أحاديث جانبية .. مرتضى منصور يكشف سر جلوسه في المدرجات بدلا من المقصورة بصحبة الوزير والجنايني

سعر الدولار والعملات الأجنبية في مصر اليوم الجمعة 25 - 10- 2019 .. فيديو

نمص الحواجب.. هل تأثم المنتقبة إذا فعلته؟ الإفتاء ترد

أخبار الرياضة .. تصريحات صادمة لـ مرتضى منصور .. إيقاف فرجاني ساسي.. قرار عاجل من الأهلي

Advertisements

أخبار الرياضة .. تصريحات صادمة لـ مرتضى منصور .. إيقاف فرجاني ساسي.. قرار عاجل من الأهلي

بعد انخفاض الدولار 5 قروش.. توقعات بتراجع أسعار البنزين واللحوم والدواجن

رد صادم من مرتضى منصور على سوء أداء الزمالك أمام جينيراسيون السنغالي

بدون مكياج وشعر كيرلي.. دينا الشربيني تتألق برفقة عمرو دياب في المطار

دعاء للميت قصير يوم الجمعة من 9 كلمات يجعل ملائكة الرحمة تطوف حوله

عاش هنا يوثق تمرد يوسف وهبي.. وأسرار علاقته بـ المافيا وإقامته بشقة دعارة وتجسيده شخصية النبي محمد.. وكواليس ارتباطه الجنسى بـ صديقة والدته

مفاجأة .. ماذا يحدث للجسم عند تناول الجرجير؟

بسبب زيارة الخطيب.. مرتضى منصور يفتح النار على الإعلام الرياضي

أمطار رعدية غزيرة تضرب الإسكندرية.. صور

بفستان قصير لامع .. ليلى علوى تبهر متابعيها بأحدث إطلالة لها .. صور

دعاء للميت بالرحمة يجعل قبره خير مسكن تغفو به عيناه حتى تقوم الساعة

مرتضى منصور: الزمالك المتصدر الفعلي للدوري وحكسب إنبي 6 أو 7

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاش هنا يوثق تمرد يوسف وهبي.. وأسرار علاقته بـ المافيا وإقامته بشقة دعارة وتجسيده شخصية النبي محمد.. وكواليس ارتباطه الجنسى بـ صديقة والدته

بفستان أسود .. ملكة جمال مصر تتألق في إطلالة عصرية

بدون مكياج وشعر كيرلي.. دينا الشربيني تتألق برفقة عمرو دياب في المطار