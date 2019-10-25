صدمة .. أضرار لا تتوقعيها عند النوم بشعر مبلل

أعتادت الكثير من النساء والفتيات على الاستحمام والنوم مباِشرة بالشعر مبلل دون تجفيفه، ما يؤدى إلى الكثير من الأضرار التى أبرزها تلف الشعر.



ومن جانبه قال الدكتور محسن النادى: إن النوم بشعر مبلل من أسوء الأموار الغير صحية التى يقوم بها العديد، فلابد من مراعاة هذا الأمر.



وأضاف النادى، أن من الأضرار التى تعود إلى ليكى عند النوم بشعر مبلل هى ...



-تلف نهايات وأطراف الشعر

-الشعور بصداع

-تساقط الشعر بشكل ملحوظ

- ظهور قشرة ومن الصعب التخلص منها

- تقصف خصلات الشعر

- الإصابة بنزلات البرد و الأنفلونزا