الأرصاد تكشف طبيعة طقس القاهرة اليوم.. فيديو

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد: إن العالم بالكامل يشهد تغيرات المناخية، مؤكدًا أن كل 50 أو 100 عام سيكون هناك تغير فى المناخ وذلك فى معظم دول العالم ومنهم مصر.



أضاف محمود شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن التغيرات المناخية يكون لها تأثير على مصر.



وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد، إلى أن القاهرة ستسجل 24 لـ 25، وستقل فى فترة سقوط الأمطار، وذلك بسبب تواجد السحب.



وأوضح محمود شاهين أن فرص سقوط الأمطار على القاهرة والوجه البحري متوسطة، ولكن هناك أمطار.

