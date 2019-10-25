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توك شو

بسبب موجة الطقس السيئ .. الأرصاد تصدر بيانا تحذيريا.. فيديو

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 08:39 ص
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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البهى عمرو
ناشد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد، المواطنين بعدم الخروج من المنزل إلا فى الأوضاع الضرورية.

وأضاف محمود شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن الهيئة قامت بإصدار بيان تحذيري، والهدف من البيان ليس تخويف المواطنين، ولكن للتوعية، والحد من حدوث مشكلات.

وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد، إلى وفاة بعض المواطنين بسبب تساقط الأمطار بغزارة، على بعض أعمدة الإنارة.

وطالب محمود شاهين، سائقى السيارات بالحذر والسير بسرعات منخفضة لتفادي وقوع حوادث فى ظل سقوط الأمطار.
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