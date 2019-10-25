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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 25- 10 - 2019 بمحافظات مصر

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 08:37 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
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البهى عمرو
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استقرار درجات الحرارة بالبلاد اليوم الجمعة 25- 10- 2019، حيث يسود طقس بارد على السواحل الشمالية، وستشهد البلاد تساقط أمطار.

واستعرض برنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، الموافق 25-10- 2019 بالقاهرة والمحافظات.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، على محافظات ومدن مصر:


الصغرى العظمى
القاهرة 20 24
شبين الكوم 19 24
طنطا 19 24
دمنهور 18 23
الإسكندرية 18 23
بلطيم 19 23
مطروح 19 25
السلوم 19 25
سيوة 16 26
بورسعيد 19 24
دمياط 19 24
الزقازيق 20 25
الإسماعيلية 20 24
السويس 20 26
العريش 18 26
رفح 18 26
رأس سدر 20 27
نخل 11 25
نويبع 20 26
طابا 21 26
كاترين 09 23
الطور 17 27
شرم الشيخ 22 32
الغردقة 25 30
مرسى علم 21 32
الفيوم 19 27
بني سويف 18 27
المنيا 18 28
أسيوط 17 27
سوهاج 20 28
قنا 20 28
الأقصر 18 30
أسوان 19 30
أبوسمبل 20 32
الوادي الجديد 22 31
شلاتين 20 31
أبو رماد 21 30
حلايب 21 28
رأس حدربة 21 28
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