Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

محكمة تنزانية تؤيد حكما بـ منع زواج الأطفال

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 08:44 ص
زواج الاطفال
زواج الاطفال
Advertisements
أ ش أ
أيدت محكمة الاستئناف العليا التنزانية حكما سابقا يمنع الأباء من تزويج الفتيات في سن الخامسة عشر من العمر.

وكانت محكمة عليا قد أعلنت في عام 2016 بعض فقرات قانون الزواج التنزانى "غير دستورية" حيث كانت تسمح بزواج الفتيات القاصرات كما وجهت الحكومة برفع السن القانونى للزواج إلى 18 عاما في غضون عام.

وجاء الحكم بعد تحرك قانونى من نشطاء حماية حقوق الطفل الذين قالوا إن القانون القائم يدفع بالعديد من الفتيات للزواج دون السن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لإنهاء زواج القاصرات.. إندونيسيا ترفع سن الزواج

ترشيحاتنا

لعنة الإصابات .. شوقي غريب يكشف موقف مصطفى محمد من المنتخب الأوليمبي

نادر شوقي يلمح باقتراب انتقال أحمد فتحي إلى بيراميدز

أيهما أجمل.. بلقيس تتألق بإطلالتين من ديور .. صور

تفاصيل جديدة في أزمة شارة كابتن منتخب مصر .. وكيل أحمد فتحي يروي

أول تعليق من محمد عواد عقب إصابته بمباراة الزمالك أمام جينيراسيون السنغالي

دعاء للميت بالرحمة يجعل قبره خير مسكن تغفو به عيناه حتى تقوم الساعة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أسود .. ملكة جمال مصر تتألق في إطلالة عصرية

بدون مكياج وشعر كيرلي.. دينا الشربيني تتألق برفقة عمرو دياب في المطار

أيهما أجمل.. بلقيس تتألق بإطلالتين من ديور .. صور