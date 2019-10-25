محكمة تنزانية تؤيد حكما بـ منع زواج الأطفال

أيدت محكمة الاستئناف العليا التنزانية حكما سابقا يمنع الأباء من تزويج الفتيات في سن الخامسة عشر من العمر.



وكانت محكمة عليا قد أعلنت في عام 2016 بعض فقرات قانون الزواج التنزانى "غير دستورية" حيث كانت تسمح بزواج الفتيات القاصرات كما وجهت الحكومة برفع السن القانونى للزواج إلى 18 عاما في غضون عام.



وجاء الحكم بعد تحرك قانونى من نشطاء حماية حقوق الطفل الذين قالوا إن القانون القائم يدفع بالعديد من الفتيات للزواج دون السن.