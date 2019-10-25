الإسكندرية الأزهرية تنظم فعاليات البرنامج الوطني الثاني عن انتصارات أكتوبر

نظمت منطقة الإسكندرية الأزهرية، فعاليات البرنامج الوطني الثاني تحت رعاية الدكتور / أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، احتفالًا بالذكرى ال ٤٦ لانتصارات أكتوبر، مساء الخميس الموافق ٢٤ / ١٠ / ٢٠١٩ م.



حضر الإحتفالية، العميد حازم بدر الدين، نائب قائد المنطقة الشمالية العسكرية، والعقيد محمد السيد، المستشار العسكري لمحافظ الإسكندرية، والدكتور أحمد صيام عضو المكتب الفني لرئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ عبد المجيد عودة من رئاسة قطاع المعاهد والشيخ نشأت الصاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، ومندوب عن الكنيسة المصرية بالإسكندرية واعضاء من بيت العائلة بالإسكندرية ومديري المراحل التعليمية، ومديري الإدارات التعليمية، ومديري الإدارات المختلفة بالمنطقة، وبعض شيوخ المعاهد.



ودارت الكلمات حول أنه لا شك أن يوم السادس من أكتوبر، هو أحد تلك الأيام، التي بذلت فيها أمتنا المصرية والعربية جهدًا يفوق الطاقة وأثبت فيها جيشنا الوطني مقدرة تفوق ما توقعه الجميع وقدم فيها شعبنا القوي الصامد عطاءً يفوق كل تصوّر، فكانت نتيجة الجهد والمقدرة والعطاء نصرًا خالدًا، تتداول سيرته الشعوب ويجتهد في تفسيره خبراء العلوم العسكرية والاستراتيجية.



وأشار الدكتور أحمد صيام عضو المكتب الفني في كلمته أن الأزهر يستكمل دوره الريادى بقيادة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف من خلال العديد من قطاعاته، ومن بينها على سبيل المثال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الذى يعد عين الأزهر الناظرة على العالم، ويقود بالفعل الحركة الفكرية ضد جماعات الإرهاب؛ إيمانًا منه بواجبه الدينى والوطنى والإنسانى، خاصةً وأن هذه الجماعات الإرهابية المتطرفة تعمل على إخراج النصوص الدينية عن سياقها، واجتزاء ما تميل إليه أفكارهم المريضة للدخول من خلالها إلى عقول الشباب، ومن هنا يقوم الأزهر بتوعية الصغار والشباب والكبار وكذا المرأة، ويعمل على تقويم ما أفسدته تلك الجماعات المتطرفة.



وقدم الطلبة العديد من العروض المتميزة، من أغاني وأناشيد وطنية حماسية، وعروضًا فنية ومسرحية، وإلقاء شعر، وخطابة.