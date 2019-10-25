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منوعات

سوريجاو الفلبينية تحتفل بالذكرى 75 لمعركة حاسمة في الحرب العالمية الثانية

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 08:44 ص
سوريجاو الفلبين
سوريجاو الفلبين
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أ ش أ
أحيت مدينة سوريجاو في الطرف الشمالى لجزيرة مينداناو الفلبينية هذا الأسبوع الذكرى الخامسة والسبعين لمعركة مضيق سوريجاو احدى المعارك الحاسمة في الحرب العالمية الثانية.

وتم اقامة صلوات ووضع أكاليل الزهور في احدى المدارس العامة التى حددت بوصفها مكان حرق رفات نحو 500 من جنود البحرية اليابانية الذين قتلوا حين قامت القوات الامريكية بغارات جوية على سوريجاو في إطار عملية تحرير الفلبين من اليابان التى انطلقت في شهر سبتمبر 1944.

وكانت المعركة التى بدأت قبل فجر يوم 25 أكتوبر 1944 واستمرت طوال اليوم جزءا من معركة خليج ليت التى تم شنها فور عودة الجنرال دوجلاس ماأرثر قائد الجيش الأمريكي في الشرق الأقصى آنذاك يوم 20 أكتوبر 1944 بهدف انهاء احتلال اليابان للفلبين الذى استمر ثلاث سنوات.
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