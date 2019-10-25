البلاستيك يمثل 99% من المخلفات في البحر المتوسط

أكدت مؤسسة إيطالية معنية بحماية البيئة أن البلاستيك يمثل نسبة 99 في المئة من المخلفات الموجودة في البحر المتوسط.





وقدمت مؤسسة ليجابيانتى هذه البيانات خلال تقديم شبكة المراقبة والإدارة الساحلية للتعامل مع النفايات البحرية في البحر المتوسط، وهو مشروع يموله الاتحاد الأوروبى في إطار برنامج يهدف للتعامل مع النفايات في البحر والاستفادة من التوجه المشترك للتعامل في هذا المجال.



