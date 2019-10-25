طريقة عمل مكعبات المرق بأسهل الخطوات فى المنزل

مكعبات المرق من الوصفات التى تبحث عنها الكثير من السيدات، وذلك إعدادها و تحضيرها فى المنزل و ضمان جودتها وعدم شرائها من الأسواق، فقدمت الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة طريقة عمل مكعبات المرق.
مقادير مكعبات المرق البيتي
1 ثمرة فلفل أحمر رومي مكعبات
2 ثمرة طماطم مكعبات كبيرة
3 جزر حلقات
قطعة زنجبيل طازج مكعبات
بصلة كبيرة مفرومة
1 حزمة صغيرة كرفس
قطع
1 حزمة بقدونس قطع
3 ورق لورا
1 عود قرفة
1 لتر مرقة دجاج
-خليط 2
1 كوب دقيق
1 كوب زيت
1 ملعقة كبيرة ملح
1 ملعقة كبيرة بابريكا
1 ملعقة كبيرة كمون ناعم
1 ملعقة كبيرة فلفل أسود
1 ملعقة كبيرة كزبرة جافة ناعمة
1 ملعقة كبيرة بودرة ثوم
1 ملعقة كبيرة كركم
1 ملعقة صغيرة حبهان بودرة
نصف ملعقة صغيرة جوزة الطيب
طريقة تحضير مكعبات المرق البيتي
* يسلق خليط الخضار في المرقة
* تضاف القرفة وورق اللورا
* يصفى الخليط
خليط 2
* يشوح الدقيق في الزيت على النار
* تضاف التوابل والملح والفلفل ويقلب الخليط على النار
* يضرب الخليط في الكبة مع خليط الخضروات
* يصب الخليط في صينية مدهونة بالزيت ويوضع في الفريزر ليتماسك
* يحفظ في الفريزر حتى الاستخدام
مقادير مكعبات المرق البيتي
1 ثمرة فلفل أحمر رومي مكعبات
2 ثمرة طماطم مكعبات كبيرة
3 جزر حلقات
قطعة زنجبيل طازج مكعبات
بصلة كبيرة مفرومة
1 حزمة صغيرة كرفس
قطع
1 حزمة بقدونس قطع
3 ورق لورا
1 عود قرفة
1 لتر مرقة دجاج
-خليط 2
1 كوب دقيق
1 كوب زيت
1 ملعقة كبيرة ملح
1 ملعقة كبيرة بابريكا
1 ملعقة كبيرة كمون ناعم
1 ملعقة كبيرة فلفل أسود
1 ملعقة كبيرة كزبرة جافة ناعمة
1 ملعقة كبيرة بودرة ثوم
1 ملعقة كبيرة كركم
1 ملعقة صغيرة حبهان بودرة
نصف ملعقة صغيرة جوزة الطيب
طريقة تحضير مكعبات المرق البيتي
* يسلق خليط الخضار في المرقة
* تضاف القرفة وورق اللورا
* يصفى الخليط
خليط 2
* يشوح الدقيق في الزيت على النار
* تضاف التوابل والملح والفلفل ويقلب الخليط على النار
* يضرب الخليط في الكبة مع خليط الخضروات
* يصب الخليط في صينية مدهونة بالزيت ويوضع في الفريزر ليتماسك
* يحفظ في الفريزر حتى الاستخدام