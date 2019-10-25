طريقة عمل مكعبات المرق بأسهل الخطوات فى المنزل

مكعبات المرق من الوصفات التى تبحث عنها الكثير من السيدات، وذلك إعدادها و تحضيرها فى المنزل و ضمان جودتها وعدم شرائها من الأسواق، فقدمت الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة طريقة عمل مكعبات المرق.





مقادير مكعبات المرق البيتي

1 ثمرة فلفل أحمر رومي مكعبات

2 ثمرة طماطم مكعبات كبيرة

3 جزر حلقات

قطعة زنجبيل طازج مكعبات

بصلة كبيرة مفرومة

1 حزمة صغيرة كرفس

قطع

1 حزمة بقدونس قطع

3 ورق لورا

1 عود قرفة

1 لتر مرقة دجاج



-خليط 2

1 كوب دقيق

1 كوب زيت

1 ملعقة كبيرة ملح

1 ملعقة كبيرة بابريكا

1 ملعقة كبيرة كمون ناعم

1 ملعقة كبيرة فلفل أسود

1 ملعقة كبيرة كزبرة جافة ناعمة

1 ملعقة كبيرة بودرة ثوم

1 ملعقة كبيرة كركم

1 ملعقة صغيرة حبهان بودرة

نصف ملعقة صغيرة جوزة الطيب



طريقة تحضير مكعبات المرق البيتي

* يسلق خليط الخضار في المرقة

* تضاف القرفة وورق اللورا

* يصفى الخليط



خليط 2

* يشوح الدقيق في الزيت على النار

* تضاف التوابل والملح والفلفل ويقلب الخليط على النار

* يضرب الخليط في الكبة مع خليط الخضروات

* يصب الخليط في صينية مدهونة بالزيت ويوضع في الفريزر ليتماسك

* يحفظ في الفريزر حتى الاستخدام





