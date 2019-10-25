Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

لمنع العنف بين الطلبة والمدرسين.. الآباء في البرتغال تطلب وجود الشرطة في المدارس

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 08:53 ص
العنف في المدارس
العنف في المدارس
Advertisements
أ ش أ
طالبت رابطة الآباء وأولياء الأمور في البرتغال في خطاب لوزارة التعليم، بضرورة تواجد عناصر الشرطة بصفة دائمة في المدارس كرادع قوي ضد وقوع أعمال عنف بين الطلبة وأيضا بين المدرسين.

وجاء موقف الرابطة في أعقاب التقارير التي وردت في الآونة الأخيرة عن وقوع أعمال عنف كل يوم تقريبا والتي لا تشمل الطلبة فقط ولكن أيضا شهدت مشاجرات بين المعلمين.

وأوضحت الرابطة، وفقا لصحيفة (بورتوجال نيوز) على الإنترنت، أن تواجد عناصر أمن دائمين في المدارس يعد رادعا ووسيطا لأي نوع من أنواع المشاجرات الجسدية مما يضمن سلامة مجتمع المدرسة بأكمله ولضمان سير العملية التعليمية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 25-10-2019..فيديو

عدلي القيعي يكشف كواليس إنهاء أزمة كوليبالي مع النجم الساحلي

بالأخضر ..هيدى كرم بإطلالة جذابة .. شاهد

الجنيه يرتفع مقابل الدولار.. العملة الخضراء تتراجع بختام تعاملات الأسبوع

شقيقة ميجان تشن هجوما عليها.. "منافقة" لم تسأل عن أبيها في أزماته الصحية

ارحمونا .. رضوى الشربيني تثير الجدل بفيديو لها.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاش هنا يوثق تمرد يوسف وهبي.. وأسرار علاقته بـ المافيا وإقامته بشقة دعارة وتجسيده شخصية النبي محمد.. وكواليس ارتباطه الجنسى بـ صديقة والدته

بفستان أسود .. ملكة جمال مصر تتألق في إطلالة عصرية

بدون مكياج وشعر كيرلي.. دينا الشربيني تتألق برفقة عمرو دياب في المطار