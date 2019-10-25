لمنع العنف بين الطلبة والمدرسين.. الآباء في البرتغال تطلب وجود الشرطة في المدارس

طالبت رابطة الآباء وأولياء الأمور في البرتغال في خطاب لوزارة التعليم، بضرورة تواجد عناصر الشرطة بصفة دائمة في المدارس كرادع قوي ضد وقوع أعمال عنف بين الطلبة وأيضا بين المدرسين.



وجاء موقف الرابطة في أعقاب التقارير التي وردت في الآونة الأخيرة عن وقوع أعمال عنف كل يوم تقريبا والتي لا تشمل الطلبة فقط ولكن أيضا شهدت مشاجرات بين المعلمين.



وأوضحت الرابطة، وفقا لصحيفة (بورتوجال نيوز) على الإنترنت، أن تواجد عناصر أمن دائمين في المدارس يعد رادعا ووسيطا لأي نوع من أنواع المشاجرات الجسدية مما يضمن سلامة مجتمع المدرسة بأكمله ولضمان سير العملية التعليمية.