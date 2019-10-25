المتهمون بقتل رجل أعمال ببنها: كنا نعلم بإقامته بمفرده.. تسلقنا مواسير المياه لسرقته وعندما شعر بنا خلصنا عليه

قررت نيابة مركز بنها بمحافظة القليوبية حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لقتلهما رجل أعمال وصاحب شركة سياحية داخل شقته بقرية بطا مركز بنها ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمتي القتل مع سبق الأصرار والترصد والسرقة.





وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية قد نجحت فى كشف غموض واقعة مقتل رجل أعمال "صاحب شركة سياحية"، داخل شقته بقرية بطا مركز بنها حيث تبين أن وراء الجريمة عاطلين "مسجلي خطر" اقتحما الشقة عن طريق المواسير وعندما اكتشفهما المجني عليه تعديا عليه بالضرب بآلة حادة على رأسه فلقي مصرعه في الحال.





وتلقى العميد محمد سمير مأمور مركز بنها تلقى بلاغًا يفيد مقتل "راشد عبده راشد" 59 سنة صاحب شركة سياحة داخل شقته بعقار ملكه بناحية قرية بطا دائرة المركزوانتقل اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي وتشكل فريق بحث قاده العميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية.





ومن خلال السير في تنفيذ بنود خطة البحث فقد وردت معلومات لفريق البحث إلى أن مرتكبي الحادث هما "إيهاب. ب" عاطل مقيم قرية بطا السابق اتهامه في عدد قضايا "سلاح وسرقة مسكن" ومطلوب التنفيذ عليه في 9 أحكام حبس "تبديد وإيصال أمانة ومبانى" و "هيثم. ح" عاطل السابق اتهامه في قضيتي "مخدرات" ومطلوب التنفيذ عليه في قضية تبديد.





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وبمواجهتهما أقر الأول علمه بإقامة المجني عليه بمفرده داخل الشقة سكنه وقيامه بالاحتفاظ بمبالغ مالية نظرًا لإقامته وزوجته وأنجاله خارج البلاد لفترات طويلة فاختمرت في ذهنه فكرة الاستيلاء على تلك المبالغ وفى سبيل ذلك قام بالاتفاق مع المتهم الثاني على تنفيذ مخططهما الإجرامى.





وأضاف يوم الحادث توجها لمسكن المجنى عليه وقاما بالصعود للشقة عن طريق تسلق مواسير المياه والدخول من نافذة شباك الحمام ولدى استشعار المجنى عليه بوجود حركة غريبة داخل الشقة حاول الصياح إلا أنهما قاما بالإجهاز عليه والتعدي عليه بالضرب باليد عدة مرات على رأسه محدثين إصابته المشار إليها بنشابه خشبية المستخدمة في صناعة الفطائر وخنقه بلف حبل حول عنقه حتى تأكدا من مفارقته الحياة

وتابع انهم قاما بالاستيلاء على هاتفه المحمول وكسر باب غرفة النوم والاستيلاء على خزينة صغيرة الحجم عثرا بداخلها على 25 ألف جنيه مصري وبعض الأوراق الخاصة بالمجني عليه وقاما بالتخلص منها والهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه والأداة الخشبية المستخدمة بإلقائهم بمياه نهر النيل.





وأوضح المتهم أنه قام بتقسيم المبلغ المالي المستولى عليه بينه وبين المتهم الثاني وإنفاقه على ملذاتهما وبمواجهة المتهم الثاني أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وأيد مضمون ما جاء بأقوال الأول.



