دراسة: العمال الأجانب يدعمون النمو السكاني بالبرتغال

أظهرت دراسة حديثة أن العمال الأجانب من الشباب والمتعلمين يساعدون في دعم النمو السكاني بالبرتغال على ضوء تدفق الهجرة إلى البلاد ولا سيما وأن المجتمع البرتغالي يتجه إلى زيادة أعداد كبار السن.



وجاء في الدراسة الصادرة عن بنك البرتغال ووردت في النشرة الاقتصادية لهذا الشهر، "أنه بعد الانخفاض في عدد السكان النشطين ( 15 – 64 عاما) بين عامي 2008 – 2016 في البرتغال، بدأ هذا الاتجاه في الانعكاس في عام 2017 مع تسجيل النمو".



وأضافت الدراسة، وفقا لصحيفة (بورتوجال نيوز) على الإنترنت، أنه "منذ منتصف عام 2018 ، ساهمت أعداد السكان النشطين من الأجانب في الحفاظ على نمو السكان النشطين في البرتغال".



وأفادت الدراسة أنه "على الرغم من وزنها النسبي الصغير ، فقد ازداد عدد السكان الأجانب المقيمين في البرتغال مؤخرا، بما يتماشى مع تطور تدفقات الهجرة".