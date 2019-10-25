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منوعات

شاهد..ردة فعل غريبة من الجمهور أثناء هجوم دب مسعور على مدربه في سيرك روسي

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 08:53 ص
اعتقد الجمهور أنها
اعتقد الجمهور أنها جزء من العرض
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عزة عاطف
يظهر مقطع فيديو مروع الجماهير وهي تصرخ بشدة داخل سيرك في روسيا بعد أن تعرض مدرب لهجوم من دب بني اللون يزن 600 رطل أثناء عرضه الخاص أمام الجماهير.

شارك الدب البني في العرض المقام داخل سيرك في بلدة أولونيتس بمنطقة كاريليا الغربية وفقصا لصحيفة مترو، حيث كان دوره القيام بدفع عربة يدوية، لكنه أسقطها فجأة على مدربه، ودفعه إلى الأرض وعض رأسه ورقبته في مشهد يحبس الأنفاس.

لم يدرك الجمهور بأنهم في خطر وشيك حيث أنه لم يفصل بين مقاعدهم والدب المفترس أي قضبان أو مواد عازلة، والأكثر صدمة اعتقادهم بأن الهجوم كان جزءًا من العرض في البداية، قبل أن يستوعبوا الموقف ويبدأون في الصراخ والاندفاع نحو ممرات الخروج.

في مقطع الفيديو يمكنك سماع الصراخ عندما يبدأ الدب في مهاجمة المدرب، مما يتسبب في اندفاع المساعد الآخر وركله، تم تحريك الدب بعد ذلك بجهاز الصدمة الكهربائية، مما زاد الطين بلة فقد دخل الدب في حالة "مسعورة" مما أثار فزع الجمهور، تقول شاهدة قامت بتصوير الفيديو "مازالت ركبتي ترتعشان حتى الآن من هول الموقف".

أصيب المدرب خلال الحادثة المرعبة لكن لا يوجد معلومات أكيدة عن حالته أو تعرضه لإصابات، بينما تولت الشرطة فتح تحقيق في الحادث، وسط مطالبات شديدة في روسيا بحظر مثل تلك العروض.
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