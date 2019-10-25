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التخطيط: مصر بوابة روسيا لأفريقيا والقارة غنية بالموارد.. يتصدر نشرة صباح البلد

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 09:15 ص
الصحف المصرية
الصحف المصرية
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البهى عمرو
استعرضت الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الجمعة.

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:

الوطن
التخطيط: مصر بوابة روسيا لأفريقيا والقارة غنية بالموارد

صدى البلد الإنجليزي
بوتين: تعزيز العلاقات مع أفريقيا أولوية روسية

صدى البلد
ضمت 86 طالبا يمثلون 31 دولة إفريقية .. الأكاديمية الوطنية تحتفل بتخرج الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة.. رشا راغب: نتطلع للتواصل معهم

أخبار اليوم
وزيرة الاستثمار: مصر مستمرة فى برنامج الإصلاح الاقتصادي

مبتدا
مدبولى : الدولة تهتم بخطط الهوض بالتعليم قبل الجامعى

الشروق
اتحاد الصناعات: خطة لتطوير الحرف اليدوية بـ 3.3 مليار جنيه خلال 5 سنوات

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