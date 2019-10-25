التخطيط: مصر بوابة روسيا لأفريقيا والقارة غنية بالموارد.. يتصدر نشرة صباح البلد

استعرضت الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الجمعة.



وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:



الوطن

التخطيط: مصر بوابة روسيا لأفريقيا والقارة غنية بالموارد



صدى البلد الإنجليزي

بوتين: تعزيز العلاقات مع أفريقيا أولوية روسية



صدى البلد

ضمت 86 طالبا يمثلون 31 دولة إفريقية .. الأكاديمية الوطنية تحتفل بتخرج الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة.. رشا راغب: نتطلع للتواصل معهم



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