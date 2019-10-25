فض مشاجرة تحول إلى عرض زواج بحضور الشرطة النرويجية

فوجئ رجال الشرطة في النرويج الذين استدعتهم إحدى الجارات لفض ما اعتقدت أنه مشاجرة عائلية في إحدى شقق البناية اثر سماعها أصواتا عالية وحدوث جلبة، بأنهم يحضرون مناسبة سعيدة وهي طلب زواج.



وذكر موقع (لوكال) الإخباري الأوروبي، أن الشرطة في أوسلو استجابت لشكوى السيدة بشأن وجود إزعاج شديد في إحدى الشقق، وسرعان ما أرسلت سيارة دورية إلى محل البلاغ لفض ما اشبته في أنه مشاجرة، ليكتشفوا أن الجلبة التي حدثت في الشقة ما هي إلا عرض بالزواج، وعلى الفور فتح الخطيبان السعيدان الباب للشرطة ودعوها للدخول.



وقال قائد الشرطة: "عندما تم فتح الباب ، فوجئت الدورية بوجود طلب زواج، ولهذا كان هناك جو مفعم بالحيوية".