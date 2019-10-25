ريهام سعيد تحن لـ أعمالها الفنية.. ومتابعون: فنانة مبدعة

نشرت الإعلامية ريهام سعيد عبر حسابها الشخصي على مواقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة مجمعة لأعمالها الفنية .وتتضمن الصورة :"ابن حلال ، فيفا أطاطا ، ستات قادرة ، تماسيح النيل، شارع عبد العزيز ، مسك الليل ، أهل الهوى ، الشك ، قلوب " ، معلقًة على الصورة "حبيبي".وانهالت التعليقات من محبى ومتابعى ريهام سعيد ما بين :" قمر وفنانه ومبدعه" و " عايزبن نشوفك تاني ياريهام قلتي مش عايزه تعملي برامج خلاص حريه شخصيه بس مثلي ومتعينا بموهبتك " و " قمررررايه..بحبك جداااااااا...وحشتيني ..الشاشة وحشة من غيرك