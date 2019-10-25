مئات حالات التسمم.. فرنسا تحذر مواطنيها من فطر سام

حذرت السلطات الصحية في فرنسا المواطنين من فطر عش الغراب السام إثر حدوث مئات من حالات التسمم.



ونصحت وكالة الصحة العامة في فرنسا جامعي عش الغراب بتوخي الحذر الشديد أثناء جمع الفطر، في الوقت الذي سجلت فيه الوكالة أكثر من 500 حالة تسمم منذ يوليو الماضي ، زادت بصورة حادة خلال الاسبوعين الماضيين حيث يزدهر موسم جمع فطر عش الغراب خلال فصل الخريف.



وقال متحدث باسم وكالة الصحة، وفقا لموقع (لوكال) الإخباري الأوروبي: "بعض الفطر السام مشابه تماما للأنواع الصالحة للأكل"، مشيرا إلى أن الفطر الضار يمكن أن يؤدي إلى القيء ومغص شديد بالمعدة خلال 12 ساعة، وقد يتطور إلى انخفاض في ضغط الدم وتقلصات في العضلات والتعرق ثم الهبوط الحاد.