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أخبار العالم

إيران: نستهدف الحفاظ على أمن الخليج والصداقة مع دول الجوار

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 09:17 ص
صدى البلد
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عرفة البنداري
قال قائد قوات حرس الحدود الإيراني،العميد قاسم رضائي، إن هدف إيران هو الحفاظ على أمن المنطقة والصداقة مع الدول المجاورة.

وأَضاف العميد قاسم رضائي، خلال تفقده لمراكز خفر السواحل الإيرانية في مياه الخليج وجزيرة كيش، إن أمريكا تسعى، عبر زعزعة الأمن وإثارة الخوف، للهيمنة وتحقيق مصالحها في هذه المنطقة.

وفي سياق متصل، أعلن مسؤول أمني إيراني عن "مواجهات أمنية مباشرة" ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وتتحدث عن "الانشقاقات الداخلية".

وقال العميد غلام رضا جلالي، رئيس منظمة الدفاع المدني الإيرانية، في تصريحات نقلتها وكالة "مهر" الإيرانية، إن طهران تمكنت من التصدي لـ"مواجهات أمنية مباشرة" مع أمريكا، نظرا لأن إيران تمتلك بنية تحتية قوية، لمواجهة تهديدات أعدائها، والتي نجحت في إحباط مؤامرة الأعداء.

وقال جلالي: إيران تمتلك بنى تحتية قوية للتصدي للهجمات السيبرانية، وليس صحيحا أنها تمكن من مهاجمة بنى تحتية إيرانية ودمرتها.

وأشار جلالي إلى أن هناك "حالات من المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة في مختلف الأصعدة العسكرية والأمنية والسيبرانية، فضلا عن الحرب الاقتصادية التي شنتها واشنطن ضد طهران".

وأضاف رئيس منظمة الدفاع المدني: "إن العدو يبذل قصارى جهده لتحقيق مآربه في كل الأصعدة سابقة الذكر".

وتابع:"لكن إذا أردنا تقييم موقع ومكانة إيران في مواجهة هذه التهديدات،فعلينا النظر إلى مدى تأثير محاولات الأعداء في أوضاع إيران".
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