هكذا سينتهي عهد نتنياهو.. رئيس القائمة العربية المشتركة يكشف التفاصيل

قال رئيس القائمة العربية المشتركة أيمن عودة أن عهد بنيامين نتنياهو يمكن أن ينتهي فقط ببناء جسم مانع.



وقال عودة "بدأ عهد بنيامين نتنياهو بانتهاء الجسم المانع سنة ١٩٩٦، وممكن أن ينتهي فقط ببناء جسم مانع نحن نملك الشجاعة ولكن "كاحول لاڤان" بعيدون مبدئيًا وغير شجعان.. حتى الآن".



وتابع: "نحن جاهزون لطرح قضايانا السياسية وفي صلبها قضية السلام، وقضايانا المطلبية ومنها إلغاء قانون كامينتس، والانتصار على الجريمة والاعتراف بالقرى غير المعترف بها وخطة اقتصادية شاملة".



من جانبه، قال رئيس التجمع الوطني الديمقراطي مطانس شحادة: "إن رئيس "كاحول لافان" بيني جانتس لا يفهم المجتمع العربي، وأن وجهة نظره بشأنه غير صحيحة".



وأضاف خلال حديثه مع موقع "والاه" العبري ان جانتس ينوي فك القائمة المشتركة، لكنه لن يفلح بذلك.