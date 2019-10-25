قصة حب ورحلة كفاح وبكاء.. القصة الكاملة لانهيار عمرو محمود ياسين وزوجته

استقبلت الإعلامية منى الشاذلى، أسرة الفنان عمرو محمود ياسين بالأحضان حيث حل عمرو محمود ياسين وزوجته الإعلامية آيات أباظة وابنهما وابنتهما، ضيوفًا على برنامج "معكم".



وكشفت الإعلامية آيات أباظة، زوجة الفنان عمرو محمود ياسين، تفاصيل ارتباطها بزوجها، وقالت إنها تعرفت عليه خلال الدراسة بـ مدرسة الحرية الثانوية العامة.



وأضافت زوجة عمرو محمود ياسين، أن الخطوبة تمت فى أولى جامعة، وتم الزواج فى رابعة جامعة.



وأشارت زوجة عمرو محمود ياسين، إلى أن قصة الحب بدأت من أولى ثانوي.



بينما قال الفنان عمرو محمود ياسين، إن زوجته الإعلامية آيات أباظة قبل المرحلة الثانوية، كانت تقوم بضرب زملائها بالشلوت.



وأضاف عمرو محمود ياسين، أن زوجته كانت عدوانية حيث تضرب الأولاد، وليس البنات، وأسرتها كانت تعلم كل ذلك.

ولكن أصبحت حاليا هادئة.



دخل الفنان عمرو محمود ياسين، فى حالة بكاء شديد على الهواء وذلك عندما شاهد صورة والد زوجته رحمة الله عليه.



وأضاف عمرو محمود ياسين : " كان نفسي يكون معايا فى مرحلة النجاح دي" و أن والد زوجته من أفضل وأعظم الشخصيات التى تقابل معها فى الحياة وكان صديقا، وابا وكل شئ بالنسبة له وتأثرت الإعلامية آيات أباظة، زوجة عمرو محمود ياسين، ببكاء زوجها على الهواء، وذلك بسبب عرض صورة لوالدها المتوفى.