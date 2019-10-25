الإفتاء: حديث لعن النامصة والمتنصمة نزل في المرأة التي تلفت أنظار الرجال

قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن حديث "لعن الله النامصة والمتنمصة" نزل في المرأة التي تفعل ذلك من أجل إغواء الرجال.



وأضاف أمين الفتوى في فيديو له، أن المرأة مسموح لها أن تتزين لزوجها في منطقة الوجه والكفين الذين يظهران بطبيعة الحال وقت الخروج وهذا كله لابد أن تكون النية فيه حسن وعدم لفت نظر الرجال بل تثاب على ذلك إن كان للزوج تزينا له.



والمذهب المالكي ألزم الرجل بتوفير أدوات الزينة لزوجته، وجعلها جزءًا من النفقة الملزم بها بعد المأكل والمشرب والملبس والمسكن.



كما أن الشريعة الإسلامية اهتمت بزينة الزوجة وتجملها لزوجها، واعتبرته أحد الحقوق الزوجية التي يجب الوقوف عندها والانتباه لقيمتها، لما يترتب عليه من نجاح واستقرار للحياة الأسرية.



روى ابن عباس رضي الله عنهما كان يحبُّ التزيُّن لزوجته، فقد روى البيهقي عَنْه أنَّه قَالَ: «إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ أَتَزَيَّنَ لِلْمَرْأَةِ كَمَا أُحِبُّ أَنْ تَزَّيَّنَ لِي؛ لِأَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة:228]».