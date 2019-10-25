خناقة حريمي.. سيدة تخنق صديقتها بسبب سلفة

بدون مقدمات اقتحمت سيدة أربعينية منزل امرأة أخرى وسددت لها اللكمات والضرب، حتى وصل الأمر إلى خنقها بسلك أحد المصابيح، حتى أفقدتها الوعي كليًا، ووصل الصراخ إلى مسامع الجيران.



وانتهي العراك بوصول الشرطة وإلقاء القُبض على السيدة المعتدية، بعد أن أبلغ الجيران بوجود مشاجرة عنيفة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وزعم الضباط أن المرأة تبلغ من العمر 45 عامًا ذهبت لرؤية صديقتها التي تبلغ من العمر 42 عامًا ، وترجح الشرطة أن السبب طلب المعتدى عليها استعارة مبلغ كبير من المال، وكان رد السيدة عليها هو تلكيمها وركلها في وجهها والساقين.



وواصلت اعتداءها بضربها بمصباح ملح ولف سلك المصباح حول عنق المرأة في محاولة لخنقها ، ثم ضربها على رأسها بغطاء المصباح الملحي، كما تقول الشرطة إنها لفت شريطًا حول حلقها البالغوطرقتها فاقدًا للوعي بضربة في الرأس.





