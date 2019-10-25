وفد الفيوم: خطة لمدة ثلاثة أشهر للجان المراكز والنوعية واللجنة العامة

عقدت هيئة مكتب حزب الوفد بالفيوم اجتماعا برئاسة عبد العظيم الباسل رئيس لجنة الوفد العامة بالمحافظة وعضو الهيئة العليا للحزب.



أكد "الباسل" خلال الاجتماع، أن إعادة تشكيل هيئة المكتب هدفها تجديد الدماء، وأن طبيعة الحياة التغيير وتبادل المواقع وأيضا لتفرغ بعض القيادات لإدارة مواقعها بدلا من تحمل أعباء إضافية، وأن اللجنة ستشتغل بخطة قوامها ثلاثة اشهر على مستوى اللجان المركزية والنوعية واللجنة العام.



وأضاف أن اللجنة فى العام الماضى حققت نجاحات عديدة وفعاليات متعددة وكان اهمها الاحتفال بمئوية الحزب للاحتفاء بالأم المثالية والأيتام بالمحافظة والتواجد فى الشارع الفيوم، واشاد بلجنتى المرأة والشباب ودورهم فى إقامة العديد من الأنشطة ووجود نائبى الحزب اللواء اشرف عزيز ومنجود الهوارى أعضاء مجلس النواب التواجد فى مقر الحزب بمدينة الفيوم ومركز سنورس.



واكد الدكتور احمد عيسى الشيمى السكرتير العام للجنة اننا فى الوفد نجسد معنى الالتزام الحزبى ونلبى النداء فى أى موقع يتم تكليفنا للعمل به وأنه سيتم التواجد يوميا فى الحزب من خلال السكرتير العام أو السكرتارية المساعدون، وأنه تم تقديم خطة عمل خلال المرحلة القادمة وسيعقبها كشف حساب بما تم تنفيذه من الخطة .



كما عقد "الباسل " اجتماعا مع لجنة المرأة بحضور علا عبد الجواد رئيس لجنة المرأة بالفيوم اكد فيه ضرورة استمرار عمل اللجنة بنفس المستوى التى قامت به فى الفترة الماضية لان هناك استحقاقات انتخابية قادمة مثل المحليات والتى ستحصل المرأة فيه على 25% من المقاعد وفى مجلس النواب 120 نائبة .