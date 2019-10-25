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توك شو

سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية وسواحل الدلتا وعلى شمال سيناء

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 10:11 ص
امطار غزيرة
امطار غزيرة
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توك شو
قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية: إن الأماكن المعنية بالأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية بداية من مطروح والسلوم واسكندرية وشمال الدلتا والوجه البحرى.

وأضاف مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية عبر الهاتف فى برنامج " صباح الخير يا مصر " على القناة "الأولى المصرية " أن مع تقدم ساعات اليوم السواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء تمطر بغزارة حتى غد.

وأكد مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية أن بعد انتهاء 28 ساعه يمكن أن تصل إلى حد السيول فى وسط سيناء وباقي المحافظات الداخلية قد تكون الأمطار منعدمة بها.

وأشار مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية أن خلال الـ28 ساعة الماضيين حدثت حالات ماس كهربائى حالات وفاة نتيجة سقوط الأمطار على كابلات الكهرباء وأعمدة الانارة وأكد على الالتزام فى المنزل خلال فترة الأمطار الغزيرة لان الامطار مازالت مهيأة وغزيرة .

وأوضح مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية أن الوجه البحرى أمطاره غزيرة عكس القاهرة فلابد من الحذر لمساعدة عمليات الإنقاذ وعدم التكدس والازدحام فى حالة صرف المياه .

وتابع مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية أن بعد سقوط الامطار او اثناء الامطار يحدث ما يسمى بـالشبورة المائية بالإضافة الى المياه التي تعيق عجلة القيادة فنصح بالتمهل أثناء السير .

وأردف مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية أن نشاط الرياح متوسطة في شمال البلاد ولكن مع سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية و سواحل الدلتا وعلى شمال سيناء تكون نوع من السحب القوية يصاحبها هبات من الرياح ولكنها لن تكن مؤثرة على النشاط اليومى .

واكد مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية أن الموجة يوم السبت على السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الدلتا والقاهرة معتدلة مضيفًا أن المناطق الشمالية وشمال ووسط سيناء تظل غزيرة ورعدية حتى السبت و يتم اعتدال درجات الحرارة المعتادة صباح الأحد .
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