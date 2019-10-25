أبو شقة يعتمد تشكيل هيئة مكتب حزب الوفد بالفيوم

أعلن عبد العظيم الباسل رئيس لجنة الوفد العامة بالفيوم وعضو الهيئة العليا للحزب ان المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد اعتمد تشكيل هيئة مكتب لجنة الوفد العامة بالفيوم لمدة عام.



تضم محمود الهوارى ومحمد محمود نصر رؤساء شرف اللجنة وعبد العظيم الباسل رئيس لجنة الوفد بالفيوم وعلى هارون والدكتور أسامة مخلوف وابراهيم عبد الباقى صالح ومحمد مختار محمد وأشرف محمد مغيب نواب رئيس اللجنة وأحمد عيسى الشيمى سكرتير عام للجنة.



والسكرتارية المساعدون رجب ميلاد ومحمد بحيرى و رفعت عوض الله وأحمد عويس وعلى حجازى وحسام الشيمى وامين الصندوق عوض محمد عوض وامين الصندوق المساعد فراج عبد الباقى.



وصرح عبد العظيم الباسل رئيس لجنة الوفد بأن الحزب يشهد خلال الفترة القادمة تحركا ونشاطا كبيرا فى الشارع الفيومي وحل مشاكل الجماهير .



