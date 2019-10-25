نجار يتهم صاحب عقار بإشعال النيران فى ورشته لفسخ الإيجار

اتهم نجار صاحب عقار بشبين القناطر بإشعال النيران فى ورشته على أثر وجود خلافات سابقه لرغبة مالك العقار في إنهاء العلاقة الإيجارية بينهما انتلقت على الفور قوات الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق واخماد النيران وتولت النيابة التحقيق.





تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا بتلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر بلاغا من عمليات النجدة بنشوب حريق بورشة نجارة بناحية كفر شبين – دائرة المركز.





وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية، وتم السيطره على الحريق وإخماده ومنع إمتداده بالفحص تبين نشوب الحريق بورشة مخصصه لأعمال النجارة بناحيه كفر شبين – دائرة المركز مستأجره للمدعو عمرو ع ع 32 سنة نجار ومقيم كفر شبين – دائرة المركزوأتت النيران على محتويات الورشة بالكامل من ( كراسي أنتريه – بعض الستائر – قطع من الأسفنج – بعض الأخشاب ) لم ينتج عن الحريق ثمه إصابات أو خسائر بالأرواح.





بسؤال مستأجر الورشة إتهم مالك العقار المدعو سعيد ج ى 51 سنة صاحب سوبر ماركت ومقيم ذات العنوان بإشعال النيران بالورشة خاصته عن طريق القاء بقايا سيجارة مشتعله علي أثر وجود خلافات سابقه لرغبة مالك العقار في إنهاء العلاقة الإيجارية بينهما.



