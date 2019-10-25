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أخبار العالم

الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة .. تهم جديدة يواجهها نتنياهو

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 10:10 ص
بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
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سمر صالح
كشفت القناة 13 العبرية اليوم الجمعة، أن النيابة الإسرائيلية، تتجه لتوجيه لائحة اتهام جديدة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تشمل تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، في ثلاث قضايا جنائية.

وأوضحت القناة العبرية، أن جلسة الاستماع التي عقدت مطلع أكتوبر الجاري، وقدم فيها محامو نتنياهو ردهم على لائحة الاتهام الأولية التي قدمت ضده، لم تغير موقف النيابة العامة ونيابة الضرائب والاقتصاد.

وأضافت، يرجح أن يتم اتهام نتنياهو، بشكل رسمي بتلقي رشوة في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "الملف 4000"، والاحتيال وخيانة الأمانة في القضيتين "الملف 1000" و"الملف 2000".

ومن المقرر أن يشرع المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت، بالمشاورات مع طاقم مكتبه بدءا من يوم الأحد المقبل، لاتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن.
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